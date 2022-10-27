Де Лигт признался, что матч против «Барселоны» был очень трудным

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Было очень трудно. Как по мне, Левандовски — лучший в мире бомбардир; против него всегда нужно оставаться начеку. Он играет очень разумно, но совместными усилиями мы сумели позаботиться о том, чтобы сегодня он не забил», — цитирует пресс-служба УЕФА де Лигта.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.