Де Йонг: «ПСВ мог сыграть лучше и даже победить «Севилью»

Капитан ПСВ Люк де Йонг прокомментировал ничью с «Севильей» (2:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Если посмотреть на игру в целом, я думаю, что мы больше владели мячом, но у них также были хорошие моменты. В конечном счете мы довольны набранным очком, ведь мы сравняли счет в добавленное время. Но я думаю, что мы могли сыграть лучше и даже победить», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

«Севилья» после двух туров идет на третьей строчке — 2 очка, а ПСВ последний в группе B — 0 очков.