«Динамо» — «Милан»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Милан» разгромил загребское «Динамо» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:0. Встреча прошла в Хорватии.

В составе итальянскй команды голы забили Маттео Габбиа, Рафаэл Леан и Оливье Жиру. В концовке встречи мяч в свои ворота отправил полузащитник хорватского клуба Роберт Любичич.

После пяти туров «Милан» с 7-ю очками идет на 2-м месте в турнирной таблице группы Е. «Динамо» располагается на последней строчке — 4 очка.