Эджуке считает, что чемпионат России сделал Чидеру сильнее

Футбольный агент Атта Анеке, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Чидеры Эджуке, высказался о том, что нигерийский футболист сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов в составе «Антверпена».

«Эджуке хорошо приняли в новом клубе. Чидера счастлив, что у него будет возможность сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, Эджуке благодарен ЦСКА и болельщикам за проведенные годы в Москве. На мой взгляд, чемпионат России сделал его сильнее», — приводит слова Анеке Metaratings.ru.

25-летний нигериец во второй раз воспользовался возможностью приостановить контракт с армейцами. Всего в его активе 65 матчей, десять забитых голов и восемь результативных передач в составе московского клуба.