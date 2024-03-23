Карамбе считает, что «Реал» выиграет Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Реала» Кристиан Карамбе считает, что королевский клуб выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2023/24.

«Я думаю, «Реал» снова станет чемпионом. Я уверен. Будет много препятствий в лице «Сити» и других команд, но я думаю, что в этом году мы видим в игре сливочных зрелость и желание», — приводит слова Карамбе As.

В 1/4 финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с действующим победителем турнира «Манчестер Сити». Первая игра четвертьфинала пройдет 9 апреля в Мадриде. Ответный матч состоится 17 апреля в Манчестере. Обе встречи начнутся в 22.00 мск.