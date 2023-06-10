Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 16:36

Экс-тренер сборной Армении Минасян хочет, чтобы «Интер» с Мхитаряном выиграл Лигу чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором может сыграть Генрих Мхитарян, выступающий за «Интер».

«Я обязательно посмотрю матч. Сыграют две команды, которые показывают очень интересный футбол разного стиля, тем более Генрих играет в финале. Не знаю, он сыграет в стартовом составе или выйдет на замену, но это не так важно. Мне очень нравится игра «Манчестер Сити» и особенно работа главного тренера Пепа Гвардиолы, но так как в «Интере» играет Мхитарян, я хочу, чтобы «Интер» выиграл Лигу чемпионов. Когда мы смотрим, откуда Мхитарян начал свою карьеру и куда дошел, то это большая честь для всего армянского футбола и для молодых ребят, которые только начинают свой путь. Карьера Генриха — большой пример для всех нас», — приводит слова Минасяна Metaratings.ru.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-sbornoi-armenii-minasyan-ya-khochu-chtoby-inter-s-mkhitaryanom-vyigral-ligu-chempionov-257727/
Вардан Минасян
Генрих Мхитарян
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Погостнов заявил, что ему нравится игра «Манчестер Сити»

Селюк: «Надеюсь, что «Манчестер Сити» выиграет, ведь я снял проклятье»