Погостнов заявил, что ему нравится игра «Манчестер Сити»

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал кого будет поддерживать в финале Лиге чемпионов.

«В этом сезоне Лиги чемпионов я болел за ПСЖ. В финале буду поддерживать «Манчестер Сити». Мне нравится как «горожане» играют, стиль их игры. Они всегда на мяче, постоянно играют в пас и прессингуют», — приводит слова Погостнова Metaratings.ru.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/23 между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле. Стартовый свисток главного арбитра встречи Шимона Марциняка прозвучит в 22:00 по московскому времени.