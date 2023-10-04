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Лига чемпионов

Сегодня, 05:34

Эстигор: «Наполи» не стоило спешить забивать второй «Реалу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Наполи» Лео Эстигор прокомментировал поражение от «Реала» (2:3) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он открыл счет в этой встрече.

«Пожалуй, нам не стоило спешить забивать второй. И я уверен, что теперь мы будем побеждать в предстоящих матчах. Забить дома «Реалу» в Лиге чемпионов и отпраздновать гол вместе с нашими фантастическими болельщиками — от этого просто самые лучшие ощущения. Но, конечно же, мне хотелось победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Эстигора.

«Реал» с 6 очками стал единоличным лидером группы C. «Наполи» с 3 очками занимает 2-е место.

Хвича Кварацхелия в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;. Хвича бил — «Реал» создавал шедевры. «Наполи» уступил мадридцам в перестрелке
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039104--napoli-vs-real-madrid/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Реал
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