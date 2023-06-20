«Ференцварош» Черчесова и «Урарту» Дмитрия Гунько узнали соперников в отборе Лиги чемпионов-2023/24

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Во вторник, 20 июня, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.
«Ференцварош» российского специалиста Станислава Черчесова сыграет против фарерского «Клаксвика».
«Урарту» под руководством Дмитрия Гунько встретится с боснийским «Зриньски».
Жеребьевка первого отборочного раунда:
Группа 1
«Хеккен» — «Нью-Сейнтс»
«Балкани» — «Лудогорец»
«Шэмрок Роверс» — Победитель предварительного раунда
«Жальгирис» — «Струга»
«Клаксвик» — «Ференцварош»
Группа 2
«Олимпия» — «Валмиера»
ХИК — «Ларн»
«Линкольн Ред Импс» — «Карабах»
«Ракув» — «Флора»
«Слован» — «Свифт»
Группа 3
«Фарул» — «Шериф»
«Хамрун Спартанс» — «Маккаби» Хайфа
«Урарту» — «Зриньски»
«Партизани» — БАТЭ
«Астана» — «Динамо» Тбилиси
Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11-12 июля, а ответные — 18-19 июля. Проигравшие команды выходят в третий отборочный раунд Лиги конференций.