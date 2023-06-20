«Ференцварош» Черчесова и «Урарту» Дмитрия Гунько узнали соперников в отборе Лиги чемпионов-2023/24

Во вторник, 20 июня, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2023/24.

«Ференцварош» российского специалиста Станислава Черчесова сыграет против фарерского «Клаксвика».

«Урарту» под руководством Дмитрия Гунько встретится с боснийским «Зриньски».

Жеребьевка первого отборочного раунда:

Группа 1

«Хеккен» — «Нью-Сейнтс»

«Балкани» — «Лудогорец»

«Шэмрок Роверс» — Победитель предварительного раунда

«Жальгирис» — «Струга»

«Клаксвик» — «Ференцварош»

Группа 2

«Олимпия» — «Валмиера»

ХИК — «Ларн»

«Линкольн Ред Импс» — «Карабах»

«Ракув» — «Флора»

«Слован» — «Свифт»

Группа 3

«Фарул» — «Шериф»

«Хамрун Спартанс» — «Маккаби» Хайфа

«Урарту» — «Зриньски»

«Партизани» — БАТЭ

«Астана» — «Динамо» Тбилиси

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11-12 июля, а ответные — 18-19 июля. Проигравшие команды выходят в третий отборочный раунд Лиги конференций.