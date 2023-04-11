Тухель перед матчем с «Ман Сити»: «Мы постараемся найти способ конкурировать с мячом и без него»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал предстоящий матч ? финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«[Перед матчем] я постараюсь лечь спать пораньше, так как лучшая подготовка — это сон. Иногда даже это сделать тяжело. Мы испытываем приятное волнение и надеемся, что это позволить нам проявить свои лучшие качества. Это огромные вызов и тест, через который мы хотим пройти.

То, как играет «Манчестер Сити», совершенно очевидно. Видно, как влияние оказывает Пеп на команду после 6-7 лет в клубе. Это очень атакующая команда, которая находится в хорошей форме. Мы постараемся найти способы конкурировать с мячом и без него. Нам нужна полная самоотдача», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в Манчестере. Начало — в 22.00 мск.