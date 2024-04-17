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Лига чемпионов

Сегодня, 01:42

Энрике: «Мне, как бывшему тренеру «Барселоны», было нелегко, надеюсь, больше это не повторится!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я горжусь этой командой. Мне, как бывшему тренеру «Барсы», было нелегко, надеюсь, больше такого не повторится! Мбаппе был настоящим лидером с самого начала и до конца. Витинья, а также Усман... это была фантастическая игра всех футболистов», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».

Килиан Мбаппе бьет по&nbsp;воротам. Великая французская революция! «Барса» в нокауте, «ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов

Источник: Фабрицио Романо
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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