Вратарь «Копенгагена» рассказал, как датской команде удалось добыть ничью в игре с «Манчестер Сити»

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Вратарь «Копенгагена» Камиль Грабара прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Думаю, что тотальная оборона в подобных матчах приводит к поражению. Вы не можете просто ждать и надеяться, что продержитесь. Это невозможно. Еще когда составы были равными, мы старались выходить из-под прессинга и сами пытались оказывать на соперника давление», — цитирует пресс-служба УЕФА Грабара.
«Манчестер Сити» с 10-ю очками лидирует в группе G. У «Копенгаген» 3-е место — 2 очка.
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