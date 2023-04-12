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Лига чемпионов

Сегодня, 13:24

Гуренко назвал фаворита первого матча между «Миланом» и «Наполи» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мыслями о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Наполи».

«Наполи» вынесет уроки от поражения в чемпионате. Тот футбол, который показывает «Наполи», способствует тому, чтобы всегда случались такие конфузы. Я думаю, что игра будет интересной, обоюдно острой. Фаворит в первом матче все-таки будет «Милан», потому что, играют на своем поле и все-таки в «Наполи» Осимен играет большую роль в команде и его отсутствие скажется на команде», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Наполи» и «Миланом» пройдет 12 апреля на «Сан Сиро». Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10793312-gurenko-nazval-favorita-pervogo-matcha-milan-napoli-v-lige-chempionov.html
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Милан
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