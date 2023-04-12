Гуренко рассказал, что думает о разгромной победе «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Честно сказать, я не ожидал такой разгромной победы «горожан» над «Баварией». Неожиданно. Я по работе давал прогноз, но я ожидал, что будет минимальная победа «Манчестер Сити». Первые матчи всегда проходят аккуратно. Но в следующем матче «Баварии» нужно рисковать и раскрываться», — цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

В первом матче 1/4 финала победу «Сити» принесли голы Родри, Бернардо Силвы и Эрлина Холанна. Ответная встреча состоится в Мюнхене 19 апреля.