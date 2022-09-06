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Лига чемпионов

6 сентября, 05:58

Гвардиола о матче с «Севильей»: «Манчестер Сити» должен быть готов, что соперник сыграет агрессивно»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Севильи».

«Севилья» не будет думать исключительно об обороне. Мы должны быть готовы, что соперник сыграет агрессивно. В Лиге чемпионов команды играют с большим энтузиазмом, в особенности на таких стадионах. В Испании играть всегда непросто. Нам надо сыграть максимально быстро. Постараемся показать хороший футбол и взять три очка», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч «Севилья» — «Ман Сити» пройдет 6 сентября и начнется в 22:00 мск. В другой встрече группы дортмундская «Боруссия» сыграет с «Копенгагеном».

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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