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Лига чемпионов

Сегодня, 12:38

Гюндоган оценил работу судей в ответном матче «Барселоны» с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган считает, что судьи матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» допустил ошибку, не назначив пенальти в пользу каталонцев.

На 64-й минуте матча Илкай упал в штрафной гостей после контакта с Витиньей. Хавбеку «Барселоны» показали желтую карточку за симуляцию.

«Думаю, там должен был быть пенальти. Я не падаю без контакта, так что для меня всё предельно очевидно», — приводит слова Гюндогана Football Espa?a в социальной сети X (ранее Twitter).

16 апреля каталонцы дома крупно проиграли «ПСЖ» (1:4) и по итогам двух матчей (4:6) покинули турнир.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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