Тонали — о победе над «ПСЖ»: «Ньюкасл» начал матч именно так, как хотел»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали считает, что команда должен гордиться победой над «ПСЖ» (4:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это было здорово, потому что мы начали матч именно так, как хотели, и именно так, как готовились. То, что мы ушли на перерыв со счетом 2:0, придало нам еще больше энергии. Мы прекрасно понимали, что после такого первого тайма уход на перерыв может сбить темп, но вместо этого мы вышли на поле и сразу же забили третий гол», — приводит слова Тонали Football Italia.

«Ньюкасл» с 4 очками занимает первое место в группе F. В следующем туре команда сыграет с дортмундской «Боруссией» 25 октября.