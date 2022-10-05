Индзаги рассказал, как "Интеру" удалось обыграть "Барселону"

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Барселоной» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда сыграла великолепно.

«Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника с высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру. Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков. Прекрасный вечер, но пока еще мы ничего не добились. Пусть даже победы над «Барселоной» случаются не так часто.

Чудесный вечер: мы победили одну из сильнейших в мире команд. Когда каждый готов жертвовать собой, подобными вечерами можно наслаждаться, жить ими. Мы играем без Брозовича и Лукаку. Надеюсь, других потерь не будет, хотя сегодня в концовке у нескольких игроков судорогой сводило мышцы», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.