Индзаги рассказал, как "Интеру" удалось обыграть "Барселону"

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после победы над «Барселоной» (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что команда сыграла великолепно.
«Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника с высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру. Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков. Прекрасный вечер, но пока еще мы ничего не добились. Пусть даже победы над «Барселоной» случаются не так часто.
Чудесный вечер: мы победили одну из сильнейших в мире команд. Когда каждый готов жертвовать собой, подобными вечерами можно наслаждаться, жить ими. Мы играем без Брозовича и Лукаку. Надеюсь, других потерь не будет, хотя сегодня в концовке у нескольких игроков судорогой сводило мышцы», — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.
«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.
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