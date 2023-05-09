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Лига чемпионов

Сегодня, 19:45

Калабрия высказался о дерби с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия поделился ожиданиями от матчей с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это очень важный момент, но мы должны рассматривать его как отправную точку и сделать все, чтобы выступать в Лиге чемпионов каждый год. Каждое дерби сопряжено с огромным давлением. Его проведение в Лиге чемпионов — уникальный случай. Это выходит за рамки футбола, но мне нравится, что между нашими командами существует не только соперничество, но и огромное уважение», — цитирует Калабрию AS.

Первый матч между «Миланом» и «Интером» состоится в среду, 10 мая. Ответная игра пройдет 16 мая.

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