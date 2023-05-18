Колыванов считает, что игроков «Реала» нужно менять на молодых

Бывший нападающий сборной России и итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что мадридский «Реал» разгромно проиграл «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов из-за того, что испанская команда слишком возрастная.

«Ничего не случилось, просто они уже древние, их менять пора. Надо делать выводы и привлекать молодых игроков, которые отбирали бы мяч, носились и бились. «Сити» просто играл в свой футбол, они быстрые, техничные. И у них защитники как нападающие — посмотрите, они мяч разыгрывали чуть ли не в своей вратарской и ничего не боялись. Честно, я вообще в «Реал» не верил. В том году он проскочил, а в этом — было бесполезно, надо было что-то менять», — приводит слова Колыванова «Газета.Ru».

17 мая, «Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Реал» с общим счетом 5:1. В АПЛ «горожане» идут на первом месте турнирной таблицы чемпионата Англии.