Консейсау после поражения от «Барселоны» рассказал, что нужно «Порту»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игроки следовали нашей стратегии, но, чтобы играть на высшем уровне в самом лучшем в мире турнире, каждому нужно ежеминутно сохранять концентрацию внимания. Нельзя совершать определенного рода ошибки в этом турнире, иначе будете наказаны, как мы, пусть и оставили в этой игре все свои силы.

Работа, решительный настрой, амбициозность, желание победить в ближайшей игре — вот что нам сейчас необходимо. Больше и добавить нечего. Прошлый год мы начали с двух поражений, в этом у нас — одно. Нам необходимо подойти к следующей игре и постараться ее выиграть. И продолжать работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Консейсау.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).