Гвардиола — о победе над «Лейпцигом»: «Все прошло как нельзя лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Хорошие ощущения. Мы здорово играли во всех отношениях. Да, мы зевнули два-три перехода во втором тайме, но это нормально. В целом, мы показали хорошую комбинационную игру. Когда команда играет в пас вот так, все складывается успешно. Все прошло как нельзя лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 6 очков. «РБ Лейпциг» — второй (3 очка).