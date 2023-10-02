Во вторник, 3 октября, «Копенгаген» на своем поле примет «Баварию» в матче группы А Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене, начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Копенгаген» — «Бавария» можно будет на канале «Матч Футбол 3». Начало — в 21.45. Следить за ключевыми событиями противостояния можно с помощью матч-центра «СЭ».

Датская команда с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Мюнхенский коллектив располагается на первой строчке с тремя очками.

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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