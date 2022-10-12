Кроос рассказал, как на 95-й минуте сделал голевую передачу на Рюдигера

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Полузащитник «Реала» Тони Кроос после ничьей с «Шахтером» (1:1) в 4-м туре Лиги чемпионов рассказал, о том, как сделал навес на Антонио Рюдигера. Гол немца спас мадридцев от поражения и вывел их в 1/8 финала.
«Я сказал Антонио идти вперед, так как голевые моменты мы создавали с большим трудом. Оставалось всего несколько минут, и нужно было попробовать все возможное. Рюдигер в штрафной очень силен и, конечно же, помог нам. Что касается его травмы, хотелось бы видеть его в лучшем состоянии. Много крови — это выглядело чересчур впечатляюще», — цитирует пресс-служба УЕФА Рюдигера.
После четырех туров «Реал» лидирует в группе F, набрав 10 очков. «Шахтер» с 5 очками занимает третье место.
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