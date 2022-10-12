Пиоли считает, что удаление сыграло решающую роль в поражении от «Челси»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы неплохо начали, и казалось, что мы могли показать хорошую игру, но обстоятельства изменились — слишком тяжело играть вдесятером против «Челси», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли.

«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.