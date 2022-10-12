Гвардиола объяснил, почему Холанн не вышел на поле в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему нападающий команды Эрлин Холанн провел весь матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0) на скамейке запасных.
«Он закончил игру против «Саутгемптона» таким уставшим и не успел восстановиться. Я думал о сохранении энергии спортсменов. Многие игроки не вышли на старт, потому что они действительно устали», — приводит Mail Daily Sport слова Гвардиолы.
Набрав 10 очков, «Манчестер Сити» лидирует в своей группе (G).
В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 13 матчей во всех турнирах за английский клуб, в которых забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Основные источники исследования