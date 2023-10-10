Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России

Сегодня, 15:00
«СЭ» публикует информацию о способах просмотра трансляций игр Лиги чемпионов. Групповой турнир ЛЧ сезона 2023 / 2024 пройдет до 13 декабря 2023 года.
Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».
Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» показывает бесплатно в прямом эфире несколько матчей Лиги чемпионов в туре/стадии плей-офф турнира. Видеотрансляции также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Букмекерская компания «Лига Ставок» на своем сайте бесплатно ведет трансляции матчей. Посмотреть их в прямом эфире могут пользователи, которые прошли регистрацию и идентификацию.
Российские онлайн-кинотеатры Wink, «Кинопоиск» и IVI показывают бесплатно матчи Лиги чемпионов канала «Матч ТВ» в высоком качестве. Для просмотра игр не требуется платная подписка.
Платные телеканалы «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Матч Футбол 3» в прямом эфире показывают видеотрансляции игр Лиги чемпионов. Подписка на пакет вещателей, включая «Матч Арена» и «Матч Игра», стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год.
Платные каналы «Матч Арена» и «Матч Игра» используются в качестве запасных вариантов, когда нет возможности показывать трансляции ЛЧ на других вещательных системах.
«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) в матч-центрах и более подробно — в формате текстового онлайна.
В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).
Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».