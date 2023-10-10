Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 15:00

Лига чемпионов: как и где смотреть трансляции матчей в России

Каналы холдинга «Матч» показывают матчи Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Мяч Лиги чемпионов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«СЭ» публикует информацию о способах просмотра трансляций игр Лиги чемпионов. Групповой турнир ЛЧ сезона 2023 / 2024 пройдет до 13 декабря 2023 года.

Плей-офф стартует со стадии 1/8 финала в марте 2024 года. Финал Лиги чемпионов 2024 запланирован на 1 июня, решающий матч примет Лондон, стадион «Уэмбли».

Как смотреть Лигу чемпионов бесплатно

«Матч ТВ»

Федеральный спортивный канал «Матч ТВ» показывает бесплатно в прямом эфире несколько матчей Лиги чемпионов в туре/стадии плей-офф турнира. Видеотрансляции также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Букмекерские конторы

Букмекерская компания «Лига Ставок» на своем сайте бесплатно ведет трансляции матчей. Посмотреть их в прямом эфире могут пользователи, которые прошли регистрацию и идентификацию.

Онлайн-кинотеатры

Российские онлайн-кинотеатры Wink, «Кинопоиск» и IVI показывают бесплатно матчи Лиги чемпионов канала «Матч ТВ» в высоком качестве. Для просмотра игр не требуется платная подписка.

Как смотреть Лигу чемпионов платно

«Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Матч Футбол 3»

Платные телеканалы «Матч Футбол 1», «Матч Футбол 2», «Матч Футбол 3» в прямом эфире показывают видеотрансляции игр Лиги чемпионов. Подписка на пакет вещателей, включая «Матч Арена» и «Матч Игра», стоит 399 рублей в месяц или 3990 рублей в год.

«Матч Арена» и «Матч Игра»

Платные каналы «Матч Арена» и «Матч Игра» используются в качестве запасных вариантов, когда нет возможности показывать трансляции ЛЧ на других вещательных системах.

Как еще можно следить за Лигой чемпионов

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) в матч-центрах и более подробно — в формате текстового онлайна.

В сезоне 2022 / 2023 победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». В финальной игре команда тренера Хосепа Гвардиолы победила «Интер» со счетом 1:0 (единственный гол на 68-й минуте забил испанский полузащитник «горожан» Родри).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
0
Читайте также
15-летний россиянин Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу
Прощальный тур Овечкина. «Вашингтону» снова не светит плей-офф, но у клуба другая задача
Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Стало известно имя первого погибшего в ходе событий в Израиле россиянина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 3-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Энрике — о разгромном поражении от «Ньюкасла»: «Результат не отражает разницу между командами»