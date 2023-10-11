Гюндоган: «Барселона» может дойти до финала ЛЧ и даже выиграть его»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о шансах команды выиграть Лигу чемпионов.

«Мы можем играть в очень хороший футбол и конкурировать с лучшими в мире. Если у нас получится стабильно выступать от игры к игре, не думая о результатах, которых мы хотим достичь, — потому что другие команды тоже очень хороши — мы сможем далеко продвинуться. Думаю, у нас по крайней мере есть потенциал зайти далеко. Мы сможем дойти до финала [Лиги чемпионов] и даже выиграть его», — приводит слова Гюндогана Diario Sport.

«Барселона» после двух матчей группового турнира ЛЧ занимает первое место в группе Н с 6 очками. Команда пока не пропустила ни одного гола. 25 октября каталонский клуб примет «Шахтер».

«Барселона» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/15, тогда в финале команда обыграла «Ювентус» (3:1). Всего на счету каталонцев пять побед на этом турнире.