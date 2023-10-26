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Лига чемпионов

26 октября, 09:12

Мартинес оценил игру «Барселоны» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Каждый выходящий игрок выкладывается на 200 процентов. На днях кто-то, кто никогда раньше не играл, забил гол в первые два касания. Сейчас Фермин был очень хорош. Вы должны знать, как воспользоваться преимуществами этих игр. Команда сейчас чувствует себя хорошо», — цитирует Мартинеса EL Desmarque.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Шахтер» находится на третьей строчке (3 очка).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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