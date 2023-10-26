Вписал свое имя в историю.

Среда в Лиге чемпионов запомнилась не только разгромной победой «ПСЖ» над «Миланом», очередными голами Эрлинга Холанна и спасением «Атлетико» в Глазго, но и рекордом: защитник «Порту» Пепе, вышедший на поле с «Антверпеном», стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира. В день матча ему было 40 лет и 241 день. Пепе превзошел достижение легендарного итальянца Алессандро Костакурты из «Милана», который в 2006 году сыграл в 40 лет и 211 дней.

Занятно, что топ-3 из списка выше — центральные защитники, а Гиггз и Митропулос — атакующие полузащитники. Но, впрочем, не секрет, что игроки центра обороны могут долго играть на высоком уровне. Хотя до вратарей им все равно далеко. Пепе с его 40 годами и 241 днем занимает всего лишь шестое место в списке самых возрастных футболистов в истории Лиги чемпионов. В топ-5 — сплошь голкиперы (а в топ-10 их семь человек).

Впрочем, Пепе имеет все шансы потеснить из топ-5 Макгрегора. Для этого португальцу (то есть он, конечно, урожденный бразилец, но привычнее называть его по футбольному гражданству) нужно сыграть либо в 5-м, либо в 6-м туре против «Барселоны» или «Шахтера» соответственно. Скорее всего, это произойдет — Пепе, несмотря на возраст, по-прежнему основной футболист «Порту». А вот дальше уже сложнее. Чтобы достать Шварцера или Шовковского, нужно будет принять участие в следующем сезоне ЛЧ (правда, достаточно будет группового раунда). Хотя, глядя на Пепе, кто сказал, что это нереально?

Но удивительно, что главным долгожителем главного еврокубка стал именно защитник «Порту». Не элегантный умница Костакурта, поигравший в великом «Милане» Арриго Сакки, в великом «Милане» Фабио Капелло и в великом «Милане» Карло Анчелотти. Не легенда «МЮ» Гиггз (все бытовые скандалы последнего времени не отменяют его легендарности в качестве игрока). И, например, не вечный Златан Ибрагимович (швед в позапрошлом сезоне остановился на отметке в 40 лет и 65 дней). А Пепе, который долгое время имел репутацию этакого футбольного психопата и вообще редкой скотины.

Не то чтобы это было незаслуженно. Как известно, сначала ты работаешь на репутацию, а потом она — она тебя. На образ Пепе радикально повлияла история, случившаяся в 2009 году в матче с «Хетафе», когда он играл за «Реал». Нападающий соперника Хавьер Каскеро вбежал в штрафную мадридцев и упал после небольшого контакта с Пепе. Но португальца это взбесило — он несколько раз пнул лежащего Каскеро, а потом еще двинул рукой по лицу подбежавшему игроку «Хетафе» Хуану Альбину.

Итог — красная карточка и 10 матчей дисквалификации.

История с Каскеро — самая яркая, но не единственная. Пепе наступал на руку лежащему на газоне Лионелю Месси, чуть не покалечил Томаса Мюллера на ЧМ-2014... Последний подобный эпизод случился в феврале 2022 года: во время матча «Порту» — «Спортинг» Пепе принял активное участие в массовой драке между игроками и персоналом обоих клубов, ударив тренера лиссабонцев Бруну Виану.

Хотя, если посмотреть цифры, то за более чем 20 лет карьеры и 708 матчей на профессиональном уровне у Пепе всего 14 удалений — восемь прямых красных карточек и шесть раз его выгоняли с поля после двух желтых. Это с учетом игр и за клубы, и за сборную Португалии. В общем, все далеко не так страшно — в среднем одно удаление на 50 матчей. Но после истории с Каскеро репутацию было уже не отмыть.

А еще в России Пепе известен тем, что про него много рассказывал незабвенный Анатолий Бышовец. Мол, именно он заприметил молодого защитника в «Маритиму», поставил в основу, и именно с этого началась большая карьера.

«Пепе не был игроком основного состава. Увидеть футболиста и его перспективу очень тяжело. Но это можно проглядеть на тренировках, в быту, в отношениях с людьми. У Пепе всегда было такое желание победить, что иногда это переходило грань дозволенного. Он даже иногда бывал жестоким, хотя в быту всегда был скромным человеком. В итоге все свои сильные качества он воплотил в жизнь, и я предполагал, что это игрок с большой перспективой», — говорил Бышовец в интервью Metaratings.

«Я его использовал в центральной зоне как полузащитника. У него были хорошие атакующие качества. Из глубины его набеги напоминали мне Виктора Колотова из сборной СССР. Сила Пепе в характере, духе, лидерских качествах. Очень приятно, когда в Москве он искал меня на Кубке РЖД. Нашел и сказал: «Тренер, обригадо-обригадо», то есть спасибо. Я спрашиваю: «За что?» А он мне отвечает: «Вы же мне дали шанс! Дали возможность себя проявить». Это очень многое говорит о его человеческих качествах», — это уже цитата Бышовца из интервью РИА «Новости».