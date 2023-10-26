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Лига чемпионов

26 октября, 15:35

Гарначо могут дисквалифицировать за эмодзи гориллы под фото с Андре Онана

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алехандро Гарначо.
Фото AFP
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Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо грозит дисквалификация от Футбольной ассоциации Англии (ФА), сообщает Goal.

19-летний футболист после победы над «Копенгагеном» (1:0) в групповом турнире Лиги чемпионов выложил в соцсетях фотографию с голкипером «МЮ» Андре Онана. Аргентинец поставил под фото эмодзи с гориллой. Вскоре после этого Гарначо удалил эмодзи, а затем и саму публикацию.

В 2020 году ФА дисквалифировала на три матча другого игрока «МЮ» — Эдинсона Кавани, который в соцсетях обратился к другу словом «negrito». Отстранение уругвайца объяснили пунктом правил, согласно которым запрещено делать прямую или подразумеваемую ссылку на цвет кожи, расу или этническое происхождение.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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