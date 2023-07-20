«Лудогорец» разгромил «Балкани» и вышел во 2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Лудогорец» на своем поле разгромил «Балкани» в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов — 4:0.

Дублем отметился Бернард Текпетей, еще по голу забили Матиас Тиссера и Кайо Видаль.

Первый матч между командами завершился победой «Балкани» (2:0). По сумме двух встреч «Лудогорец» вышел в следующий отборочный раунд турнира.

В другом матче «Эсперанж» дома проиграл «Словану» — 0:2.

Первая встреча завершилась вничью (1:1). По сумме двух матчей в следующую стадию вышел «Слован».

«Ларн» и ХИК сыграли вничью — 2:2. В первой игре сильнее оказался ХИК (1:0). Таким образом, финский клуб вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов.