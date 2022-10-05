Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Копенгаген»

«Манчестер Сити» дома разгромил «Копенгаген» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 5:0.

В составе хозяев дубль на счету Эрлина Холанна, также голами отметились Рияд Махрез и Хулиан Альварес, автогол забил Давит Хочолава.

В другом матче «Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Севилью» — 4:1.

У немцев забивали Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт.

В составе испанского клуба гол на счету Юссефа Эн-Несири.

В группе G лидирует «МанСити» с 9 очками. «Боруссия» — вторая (6 очков). По 1 очку у «Севильи» и «Копенгагена».