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Лига чемпионов

5 октября, 23:54

Дубль Холанна помог «Манчестер Сити» разгромить «Копенгаген»

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома разгромил «Копенгаген» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 5:0.

В составе хозяев дубль на счету Эрлина Холанна, также голами отметились Рияд Махрез и Хулиан Альварес, автогол забил Давит Хочолава.

Лига чемпионов. Группа G
05 окт, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:0
Копенгаген

В другом матче «Боруссия» Дортмунд в гостях обыграла «Севилью» — 4:1.

У немцев забивали Рафаэл Геррейру, Джуд Беллингем, Карим Адейеми и Юлиан Брандт.

В составе испанского клуба гол на счету Юссефа Эн-Несири.

Лига чемпионов. Группа G
05 окт, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:4
Боруссия Д

В группе G лидирует «МанСити» с 9 очками. «Боруссия» — вторая (6 очков). По 1 очку у «Севильи» и «Копенгагена».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Копенгаген
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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