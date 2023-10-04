Мендилибар: «Возвращаемся домой немного разбитыми и расстроенными из-за упущенной победы»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал ничью с ПСВ (2:2) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы терпели, когда приходилось терпеть. Мы знали, как защищаться. Первый тайм прошел очень тяжело, хотя явных моментов они не создали. Во второй половине игра стала более открытой, и у нас появились моменты. Мы провели хорошую игру на выезде в Лиге чемпионов, но домой возвращаемся немного разбитыми и расстроенными из-за упущенной победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Севилья» после двух туров идет на третьей строчке — 2 очка, а ПСВ последний в группе B — 0 очков.