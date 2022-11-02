Пепе о победе над «Атлетико»: «Порту» мог забить больше голов»

Защитник «Порту» Пепе подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

«Мы подошли сфокусированными и добились важного результата. Конечно, мы могли забить больше голов, но и это уже здорово. Было очень важно финишировать первыми, потому что мы плохо стартовали в группе. Мы должны твердо стоять на ногах, потому что в эти выходные у нас важная игра, и мы должны сосредоточиться на чемпионате Португалии», — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

По итогам группового турнира «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.