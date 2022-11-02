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Лига чемпионов

Сегодня, 03:44

Пепе о победе над «Атлетико»: «Порту» мог забить больше голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Порту» Пепе подвел итоги матча группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

«Мы подошли сфокусированными и добились важного результата. Конечно, мы могли забить больше голов, но и это уже здорово. Было очень важно финишировать первыми, потому что мы плохо стартовали в группе. Мы должны твердо стоять на ногах, потому что в эти выходные у нас важная игра, и мы должны сосредоточиться на чемпионате Португалии», — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

По итогам группового турнира «Порту» (12 очков) и «Брюгге» (11 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов, «Байер» (5 очков) по дополнительным показателям обошел «Атлетико» (5 очков) и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф2(-1)

16%

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Ф1(-1.5)

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Пепе Феррейра (Пепе)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Порту
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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