Пиоли ожидает непростой игры с «Челси» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это матч между двумя командами, которые играют в атакующий футбол, двумя командами, которые пытаются доминировать. Это соперник высокого класса, поэтому я, разумеется, жду непростой игры», — приводит слова Пиоли сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «Милан» пройдет сегодня, 5 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.