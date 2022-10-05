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Лига чемпионов

Сегодня, 10:00

Семин — о Кварацхелии в Лиге чемпионов: «Никто не может справиться с ним»

Юрий Семин считает, что никто не может справиться с Хвичей Кварацхелией в ЛЧ
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Футболисты «Наполи» поздравляют Хвичу Кварацхелию с голом.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

«Хвича сейчас — это игрок, имеющий место в стартовом составе. А его команда «Наполи» играет в самый привлекательный футбол. Они очень хорошо подготовлены физически. Ну а сам Хвича играет большую роль в этой прекрасной команде. Свои козыри: обводка и удар он использует на 100 процентов. Никто не может справиться с ним. Плюс у него большой объем работы. И я думаю, он уже адаптировался. Ну и, наверное, требования к нему с каждым разом все больше и больше. Хвича уже стал кумиром болельщиков «Наполи». Нужно поздравить его с результатом, который есть на данный момент. А дальше нужно работать и работать», — сказал Семин «СЭ».

4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.

Кварацхелия ранее играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
1:6
Наполи

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аякс
ФК Наполи
Юрий Семин
3
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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  • Berkut-7

    Всем срочно в Динамо Батуми переходить видите каких игроков оно воспитывает , Аякс обзавидуется такому.

    05.10.2022

  • Bzdashek Zapadlovsky

    Опять нагревают атмосферу вокруг парня. Через год внимания выгорит и сядет на лавку. Успокойтесь уже,пусть играет

    05.10.2022

  • Espa?ol

    Почувствуйте господа журналисты и спецы разницу между ни и королем Миранчуком! Вот кто король! А Миранчук так себе - дворник!

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