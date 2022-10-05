Юрий Семин считает, что никто не может справиться с Хвичей Кварацхелией в ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

«Хвича сейчас — это игрок, имеющий место в стартовом составе. А его команда «Наполи» играет в самый привлекательный футбол. Они очень хорошо подготовлены физически. Ну а сам Хвича играет большую роль в этой прекрасной команде. Свои козыри: обводка и удар он использует на 100 процентов. Никто не может справиться с ним. Плюс у него большой объем работы. И я думаю, он уже адаптировался. Ну и, наверное, требования к нему с каждым разом все больше и больше. Хвича уже стал кумиром болельщиков «Наполи». Нужно поздравить его с результатом, который есть на данный момент. А дальше нужно работать и работать», — сказал Семин «СЭ».

4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.

Кварацхелия ранее играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.