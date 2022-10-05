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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).
«Хвича сейчас — это игрок, имеющий место в стартовом составе. А его команда «Наполи» играет в самый привлекательный футбол. Они очень хорошо подготовлены физически. Ну а сам Хвича играет большую роль в этой прекрасной команде. Свои козыри: обводка и удар он использует на 100 процентов. Никто не может справиться с ним. Плюс у него большой объем работы. И я думаю, он уже адаптировался. Ну и, наверное, требования к нему с каждым разом все больше и больше. Хвича уже стал кумиром болельщиков «Наполи». Нужно поздравить его с результатом, который есть на данный момент. А дальше нужно работать и работать», — сказал Семин «СЭ».
4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.
Кварацхелия ранее играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.
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Основные источники исследования
Berkut-7
Всем срочно в Динамо Батуми переходить видите каких игроков оно воспитывает , Аякс обзавидуется такому.
05.10.2022
Bzdashek Zapadlovsky
Опять нагревают атмосферу вокруг парня. Через год внимания выгорит и сядет на лавку. Успокойтесь уже,пусть играет
05.10.2022
Espa?ol
Почувствуйте господа журналисты и спецы разницу между ни и королем Миранчуком! Вот кто король! А Миранчук так себе - дворник!
05.10.2022