Польский арбитр Марчиняк обслужит матч «Манчестер Сити» — «Реал», француз Тюрпен — встречу «Интер» — «Милан»

Стали известны назначения на ответные матчи полуфиналов Лиги чемпионов.

Матч «Интер» — «Милан» (16 мая) обслужит судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Его ассистенты — Николя Дано и Бенжамен Паж. Четвертый рефери — Стефани Фраппар. ВАР — Жером Брисар. Ассистент ВАР — Бенуа Мийо.

Игру «Манчестер Сити» — «Реал» (17 мая) обслужит поляк Шимон Марчиняк. Его ассистенты — Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Четвертый рефери — румын Иштван Ковач. ВАР — Томаш Квятковский. Ассистент ВАР — Бартош Франковский.

В первых матчах «Интер» обыграл «Милан» — 2:0, «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити».