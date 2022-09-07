Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 сентября, 07:16

Модрич стал самым возрастным автором гола «Реала» в Лиге чемпионов с 1965 года

Карен Саркисян
Корреспондент
Лука Модрич.
Фото AFP

Полузащитник «Реала» Лука Модрич забил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком».

Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Хорват в возрасте 36 лет и 362 дней стал самым возрастным автором гола мадридского клуба в Лиге чемпионов с 1965 года.

В 1965 году нападающий Ференц Пушкаш забил за «сливочных» в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом» в возрасте 38 лет и 173 дней.

После 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. «Селтик» с 0 баллов располагается на 4-й, последней позиции.

Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Селтик
2
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Главной целью «Барселоны» в этом сезоне является победа в ла лиге
Месси: «Лигу чемпионов сложно выиграть. Любая ошибка выкидывает тебя из турнира»
«Ницца» и «Марсель» проведут по матчу без зрителей в еврокубках. Клубы наказаны за поведение фанатов
«Ювентус» в жесточайшем кризисе за 15 лет. Дошло до того, что в клуб сватают экс-тренера «Спартака»
Солер: «Все в «ПСЖ» хотят выиграть Лигу чемпионов»
УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов в Америке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Аканджи прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Севильей»

Холанн стал четвертым игроком в истории ЛЧ, забившим в дебютном матче за три разных клуба