ПСВ разгромил «Рейнджерс» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

ПСВ обыграл «Рейнджерс» в ответном матче отбора Лиги чемпионов (5:1, 7:3 по сумме матчей) и вышел в групповой турнир.

В составе ПСВ забили Исмаил Сайбари (35-я и 53-я минуты), Люк де Йонг (66-я) и Джоуи Верман (78-я). Коннор Голдсон забил автогол на 81-й минуте. За «Рейнджерс» отличился Джеймс Таверньер (64-я минута).

В параллельном матче «Антверпен» обыграл АЕК (2:1, 3:1 по сумме матчей) и также вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

За бельгийский клуб забили Джирано Керк (73-я минута) и Мишель Анж Баликвиша (90+5-я). Единственный мяч АЕК забил Серхио Араухо (90-я).

«Копенгаген» и «Ракув» не смогли выявить победителя (1:1). Однако датский клуб вышел в групповой этап по сумме матчей (2:1).

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 31 августа в 19.00 по мск.