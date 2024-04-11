Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 10:21

«ПСЖ» и «Барселона» отказались общаться с телеканалом из-за оскорбительной фразы эксперта о Ямале

Ламин Ямаль (слева) и Нуну Мендеш.
Фото AFP
Telegram Дзен

«ПСЖ» и «Барселона» приняли решение не давать интервью испанскому телеканалу Movistar из-за оскорбительной фразы в адрес вингера каталонцев Ламина Ямаля.

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов испанский клуб победил в Париже со счетом 3:2.

Автором неудачной шутки стал эксперт телеканала и бывший помощник Диего Симеоне в «Атлетико» Херман Бургос. Он заявил, что 16-летний испанец сможет подрабатывать уличным жонглером, если его карьера не сложится.

«Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора», — сказал Бургос, имея ввиду традиционных для Испании артистов у дороги.

Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 41 матч, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Ламин Ямаль
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Обсудить
Читайте также
Медведев — о конфликте с судьей в матче с Монфисом: «На 99 процентов уверен, что это был аут»
Шахматист Гальченко детально рассказал о конфликте с Крамником
В Хабаровске возбудили дело из-за валютных операций на более чем 51 млн рублей
13 лет после ужаса: у «Локомотива» - первый финал Кубка Гагарина с момента страшной гибели всей команды
На Чукотке нашли тело провалившейся под лед девочки
Самый северный регион Норвегии попросил ЕК о 26-часовом дне
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: жеребьевка 1/4 финала — пары и матчи
Доннарумма виноват во всех трех голах «Барселоны». Вратарь поставил «ПСЖ» на грань вылета из ЛЧ
Хави назвал имена двух лучших игроков «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Фанаты «Арсенала» побили болельщика «Баварии» на матче Лиги чемпионов
Педри: «Хави сказал, чтобы я ворвался в игру с «ПСЖ»
Кристенсен стал первым игроком «Барселоны», забившим в Лиге чемпионов в свой день рождения
Клубы повторили рекорд результативности в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави назвал имена двух лучших игроков «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»