«ПСЖ» и «Барселона» отказались общаться с телеканалом из-за оскорбительной фразы эксперта о Ямале

«ПСЖ» и «Барселона» приняли решение не давать интервью испанскому телеканалу Movistar из-за оскорбительной фразы в адрес вингера каталонцев Ламина Ямаля.

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов испанский клуб победил в Париже со счетом 3:2.

Автором неудачной шутки стал эксперт телеканала и бывший помощник Диего Симеоне в «Атлетико» Херман Бургос. Он заявил, что 16-летний испанец сможет подрабатывать уличным жонглером, если его карьера не сложится.

«Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора», — сказал Бургос, имея ввиду традиционных для Испании артистов у дороги.

Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 41 матч, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.