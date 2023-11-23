«ПСЖ» оштрафован на 98 тысяч евро за поведение фанатов в матче с «Миланом»

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по матчу группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Милан» (3:0).

Как сообщает Mundo Deportivo, парижская команда оштрафована на 98 тысяч евро за использование фанатами пиротехники, выбегание людей на поле и блокировку проходов на стадионе. Также стадион «Парк де Пренс» будет частично закрыт на один матч условно с двухлетним испытательным сроком.

«Милан» оштрафован на 23 тысячи евро за поведение болельщиков и использование пиротехники.

После четырех туров «ПСЖ» занимает 2-е место в турнирной таблице своей группы, набрав 6 очков. «Милан» идет на третьей строчке — 5 очков.