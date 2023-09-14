«ПСЖ» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Французский клуб стартует в рамках группы F во вторник, 19 сентября. В этот день парижане сыграют против дортмундской «Боруссии». Завершит «ПСЖ» групповой турнир ответным матчем против немецкого клуба, который пройдет 13 декабря.

Французскому клубу пока не удавалось выиграть Лигу чемпионов УЕФА в современном формате. «ПСЖ» играл в финале самого престижного европейского турнира в 2020 году, но уступил немецкой «Баварии». Но парижанам удалось завоевать Кубок обладателей кубков УЕФА в 1996 году.

«ПСЖ»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября, вторник — 1 тур

22.00. «ПСЖ» — «Боруссия» Д

4 октября, среда — 2 тур

22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»

25 октября, среда — 3 тур

22.00. «ПСЖ» — «Милан»

7 ноября, вторник — 4 тур

23.00. «Милан» — «ПСЖ»

28 ноября, вторник — 5 тур

23.00. «ПСЖ» — «Ньюкасл»

13 декабря, среда — 6 тур

23.00. «Боруссия» Д — «ПСЖ»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «ПСЖ» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».