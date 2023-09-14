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Сегодня, 22:00

«РБ Лейпциг»: расписание матчей в Лиге чемпионов

Стало известно расписание команды «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «РБ Лейпциг».
Фото Reuters
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«Лейпциг» проведет матчи в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 с сентября по декабрь. Немецкий клуб стартует в рамках группы G во вторник, 19 сентября. В этот день команда сыграет против «Янг Бойз». Завершит «РБ Лейпциг» групповой турнир ответным матчем против швейцарского клуба, который пройдет 13 декабря.

Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Лига чемпионов: расписание матчей группы G

Немецкому клубу пока не удавалось выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Наивысшая стадия, которой «РБ Лейпциг» удавалось достичь, — это 1/2 финала в сезоне 2019/2020.

«РБ Лейпциг»: расписание матчей в Лиге чемпионов

19 сентября, вторник — 1 тур

19.45. «Янг Бойз» — «Лейпциг»

4 октября, среда — 2 тур

22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

25 октября, среда — 3 тур

22.00. «Лейпциг» — «Црвена Звезда»

7 ноября, вторник — 4 тур

23.00. «Црвена Звезда» — «Лейпциг»

28 ноября, вторник — 5 тур

23.00. «Манчестер Сити» — «Лейпциг»

13 декабря, среда — 6 тур

20.45. «Лейпциг» — «Янг Бойз»

«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с формальными событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.

Полный календарь и результаты игр «РБ Лейпциг» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».

Трофей Лиги чемпионов. Лига чемпионов: расписание матчей группового турнира

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лейпциг
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