«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и установил рекорд по выходам из группы

Ничья в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Шахтером» гарантировала «Реалу» выход в плей-офф.

Мадридская команда после четырех туров имеет 10 очков. У идующего вторым «Лейпцига» 6 очков, а у третьего «Шахтера» — 5. Однако у них будет еще игра между собой.

Таким образом, «Реал» в 31-й раз сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Это единственный клуб в истории, который в каждом розыгрыше выходил из группы. Только в сезоне-1996/97 этого не произошло, так как мадридцы не попали в ЛЧ.

Команда Карло Анчелотти является действующим победителем турнира.