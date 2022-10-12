«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и установил рекорд по выходам из группы

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Ничья в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Шахтером» гарантировала «Реалу» выход в плей-офф.
Мадридская команда после четырех туров имеет 10 очков. У идующего вторым «Лейпцига» 6 очков, а у третьего «Шахтера» — 5. Однако у них будет еще игра между собой.
Таким образом, «Реал» в 31-й раз сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. Это единственный клуб в истории, который в каждом розыгрыше выходил из группы. Только в сезоне-1996/97 этого не произошло, так как мадридцы не попали в ЛЧ.
Команда Карло Анчелотти является действующим победителем турнира.
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Основные источники исследования