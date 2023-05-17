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Лига чемпионов

17 мая, 12:44

Лукаку: «У «Реала» есть два вингера высочайшего уровня»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о составе «Реала», с которым команда может сыграть в финале Лиги чемпионов.

«У «Реала» есть два вингера высочайшего уровня в лице Винисиуса Жуниора и Родриго. Со временем они станут футболистами мирового класса. То же самое могу сказать про Федерико Вальверде. Матч с «Манчестер Сити»? Надеюсь, что победит сильнейшая команда», — приводит слова Лукаку CBS Sport.

Первым финалистом Лиги чемпионов вчера, 16 мая, стал «Интер». Его оппонент по финалу определится сегодня, 17 мая, после ответной встречи 1/2 финала ЛЧ между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Ромелу Лукаку
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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