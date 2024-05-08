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Лига чемпионов

Сегодня, 07:09

Ротен недоволен игрой «ПСЖ» против «Боруссии» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал игроков французской команды после вылета от дортмундской «Боруссии» из Лиги чемпионов. В сумме двух матчей парижане проиграли 2:0.

«Возможно, вы никогда больше не увидите финал Лиги чемпионов... Я видел «ПСЖ» в финале один раз. И мне сказали, что поражение в нем не имеет значения, мол, скоро всё увидим во втором финале. Я всё ещё жду его», — цитирует Ротена RMC Sport.

Дортмундская команда выиграла по сумме двух матчей (1:0 и 1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли»

Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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