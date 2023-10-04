«Селтик» дома проведет матч с «Лацио» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Встреча пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, Шотландия. Начало — в 22:00 по московскому времени. Ключевые события матча будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Видеотрансляция игры «Селтик» — «Лацио» будет доступна на сайте matchtv.ru. В 1-м туре шотландский клуб проиграл «Фейеноорду» со счетом 0:2, а итальянский коллектив сыграл вничью с «Атлетико» (1:1). Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

«Селтик» и «Лацио» выступают в группе E вместе с «Фейеноордом» и «Атлетико». Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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