Видеотрансляция матча ЛЧ «Ньюкасл» — «ПСЖ» начнется в 21.45 мск на канале «Матч Футбол 2»

«Ньюкасл» дома проведет матч с «ПСЖ» во втором туре группового турнира Лиги чемпионов в среду, 4 октября. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в английском городе Ньюкасл. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ньюкасл» — «ПСЖ» можно будет на канале «Матч Футбол 2». Начало — в 21.45.

Главные события матча ЛЧ будут доступны в матч-центре и в текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

Команда тренера Эдди Хау занимает второе место в турнирной таблице группы F с одним баллом. Парижане с тремя очками лидирует в квартете.

Узнать расписание и трансляции матчей 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: результаты игр и обзоры матчей, календарь группового турнира и комментарии футболистов, прогнозы и статистика в актуальном виде.