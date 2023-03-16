Семин считает, что у «Наполи» большие шансы на победу в ЛЧ: «В Европе они играют интереснее всех»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Наполи» над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Неаполитанцы победили немецкую команду со счетом 5:0 по сумме двух встреч и впервые в истории вышли в четвертьфинал турнира.

«Если у Италии три команды в четвертьфинале Лиги чемпионов, значит, у них очень сильный чемпионат. «Наполи» имеет большие шансы выиграть Лигу чемпионов. На сегодняшний день неаполитанцы интереснее всех играют в Европе. Мне будет приятно, если они победят и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В Европе я болею именно за «Наполи», — сказал Семин «СЭ».

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 17 марта.